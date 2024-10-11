Артист Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 36 0

Об ухудшении состояния пожилого актера сообщалось еще 8 октября, однако сегодня ситуация усугубилась еще больше.

Артист Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Pavel Bednyakov

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Народный артист России Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленного источника.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», — сообщил инсайдер.

Еще в сентябре стало известно, что 89-летнего Ливанова госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. При этом 8 октября сообщалось, что состояние артиста ухудшилось. Тогда он находился в состоянии средней степени тяжести.

По информации источника 5-tv.ru, артист находится в отделении реанимации еще с 29 сентября. У Ливанова наблюдался неврологический дефицит. При этом он находился в сознании — мог ориентироваться в пространстве и самостоятельно дышать. Тогда информацию об экстренной госпитализации артиста подтверждала его супруга Елена Ливанова.

Советскому и российскому зрителю Ливанов хорошо запомнился в образе детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер картины Инесса Ковалевская рассказала, почему больше не общается с коллегами по проекту, сценаристами Василием Ливановым и Юрием Энтиным. По ее словам, мужчины присвоили себе все лавры.

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