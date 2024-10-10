«Ревность и зависть»: режиссер «Бременских музыкантов» рассказала о конфликте с Ливановым

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Режиссер «Бременских музыкантов» Ковалевская заявила о конфликте с коллегами

«Ревность и зависть»: режиссер «Бременских музыкантов» рассказала о конфликте с Ливановым

Фото: Самолыго Юрий/ТАСС

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Официальная версия причин ссоры отличается от той, которую озвучила Инесса Ковалевская.

Мультфильм «Бременские музыканты» вышел на экраны еще в 1969 году, однако до сих пор остается горячо любим как детьми, так и взрослыми. Режиссер картины Инесса Ковалевская в беседе с KP.RU рассказала, почему больше не общается с коллегами по проекту, сценаристами Василием Ливановым и Юрием Энтиным.

По ее словам, коллеги решили приписать все лавры себе, позабыв, что режиссером выступала именно Ковалевская.

«Я подбирала коллектив, который работал над мультфильмом. Но Вася (Ливанов) — это человек такого толка… Он артист. Этим все сказано. Ревность, зависть. Во всяком случае, все неприятности, которые у меня случились после „Бременских…“, а ведь меня со студии хотели выгнать, были сделаны руками моих коллег. Но чего об этом вспоминать? Только расстраиваться», — поделилась Ковалевская.

При этом в издании отметили, что, по официальной версии, конфликт между деятелям искусств произошел из-за того, что Ковалевская сама отказалась работать над следующей серией «Бременских музыкантов». Тогда проект возглавил Ливанов — картину «По следам Бременских музыкантов» ждал такой же оглушительный успех, как и первый мультфильм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова.

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