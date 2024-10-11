В Балтийском море загорелся танкер с нефтью и химикатами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Всех членов экипажа удалось успешно эвакуировать.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Балтийском море около берегов Германии вспыхнул танкер, перевозивший нефть и химикаты. Об этом сообщили в пресс-службе Немецкого общества спасения потерпевших кораблекрушение.

«На борту 73-метрового немецкого танкера Annika произошло возгорание», — уточняется на сайте организации.

К счастью, всех семерых членов экипажа удалось эвакуировать при помощи спасательного судна около 10:00 по местному времени. Сейчас горящий танкер тушат специальная техника и вертолеты. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорание, которое произошло на судне нефтяного танкера под флагом Панамы у берегов Йемена в середине мая. Сразу после начала пожара стало известно, что в танкер попала ракета.

Йеменские мятежники-хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, а также некоторые территории рядом с Саудовской Аравии, начали обстреливать суда в Красном море после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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