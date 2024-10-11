Силуанов назвал плюсы расширения БРИКС в 2024 году

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Силуанов: расширение БРИКС усилило совместную работу объединения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Министр финансов России поблагодарил новых членов объединения за быстрое подключение к совместной работе.

Расширение БРИКС в 2024 году повысило значимость объединения и усилило совместную работу. С таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов на открытии второй встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС.

«Страны БРИКС связывают стремление к установлению международного экономического порядка, поддержанию экономического роста, наращиваю торговли, обеспечению устойчивого развития наших стран», — отметил Силуанов.

Министр также выразил благодарность коллегам из Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Он заявил, что новые участники объединения быстро влились в совместную работу над новыми темами и инициативами.

По словам Силуанова, на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, обсудят создание платежной системы объединения.

БРИКС основали в 2006 году. Сперва в объединение входили Россия, Китай, Бразилия и Индия. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года к ним присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куба официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера.

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