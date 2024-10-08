Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС

Куба официально обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера. Такое заявление сделал генеральный директор по двусторонним связям МИД государства Карлос Перейра на странице в соцсети X.

«Куба официально обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера в письме президенту России Владимиру Путину, который занимает пост президента группы, которая консолидируется в качестве ключевого игрока в глобальной геополитике и надежде для южных стран», — указывается в публикации.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Одна из главных задач БРИКС — создание многополярного мира. Входящие в группу страны — активные участники ООН и региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС.

Прежде руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова заявила, что новые члены уже интегрировались и внесли свою лепту в важнейшие процессы. По ее словам, разнообразие участников в традициях, религии, культуре помогает в развитии организации и делает объединение более эффективным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку художников. Экспозиция собрала произведения искусства от авторов из России, Бразилии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, Индии, Китая и Южной Африки.