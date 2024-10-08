Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС

Все больше государств стремятся стать частью объединения.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Куба официально обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера. Такое заявление сделал генеральный директор по двусторонним связям МИД государства Карлос Перейра на странице в соцсети X.
«Куба официально обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера в письме президенту России Владимиру Путину, который занимает пост президента группы, которая консолидируется в качестве ключевого игрока в глобальной геополитике и надежде для южных стран», — указывается в публикации.
БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Одна из главных задач БРИКС — создание многополярного мира. Входящие в группу страны — активные участники ООН и региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС.
Прежде руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова заявила, что новые члены уже интегрировались и внесли свою лепту в важнейшие процессы. По ее словам, разнообразие участников в традициях, религии, культуре помогает в развитии организации и делает объединение более эффективным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку художников. Экспозиция собрала произведения искусства от авторов из России, Бразилии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, Индии, Китая и Южной Африки.
- 5 окт
- Культурная дипломатия: в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку
- 3 окт
- Международный форум БРИКС Fashion Summit: что представили дизайнеры в Москве
- 3 окт
- «Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая
- 2 окт
- Рябков: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за курса Израиля
- 29 сент
- Мировой центр развития смещается с Атлантики на Восток
- 27 сент
- Энергетический форум собрал всех, кто ценит дружбу с Россией
- 26 сент
- Форум «Российская энергетическая неделя» собрал мировых экспертов отрасли
- 26 сент
- Треть мировой экономики: в Москве проходит энергетическая неделя стран БРИКС
- 26 сент
- Путин: глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС
- 22 сент
- В женщинах — душа страны: Петербург принял Евразийский женский форум
Читайте также
100%
1.19 105.31
0.57
Нашли ошибку?