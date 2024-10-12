Девять жителей Шебекино пострадали в результате обстрела ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Гладков сообщил о девяти раненых жителях в результате обстрела ВСУ Шебекино

Девять жителей Шебекино пострадали в результате обстрела ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Всех граждан с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу.

Девять жителей города Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что из-за удара боевиков в двух частных домовладениях выбиты окна, осколками повреждены 11 автомобилей. Также произошло возгорание хозяйственных построек, перебита газовая труба в многоквартирном доме, повреждена линия электропередачи.

За минувшие сутки украинская армия 12 раз обстреляла территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив в общей сложности 31 снаряд. Чаще всего они падали в районе Горловки, но под огнем оказались и жилые кварталы Донецка. К счастью, последствия последних обстрелов города не столь серьезны, как ранее. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей пострадали при ракетной атаке ВСУ на село в Херсонской области.

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