Двое детей пострадали при ракетной атаке ВСУ на село в Херсонской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Мальчиков госпитализировали с осколочными ранениями.

Двое детей пострадали при ракетной атаке ВСУ на село в Херсонской области

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/t.me/SALDO_VGA

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Тема:
Спецоперация

Два ребенка пострадали в результате ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе Херсонской области. Об этом сообщил в Telgram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения», — говорится в сообщении

Детей госпитализировали в Скадовскую районную больницу, врачи сейчас оказывают им необходимую помощь. По словам Сальдо, жизни мальчиков в безопасности.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью. Противник не оставляет попыток атаковать российскую территорию.

Тема:
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