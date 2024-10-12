Горе от ума: у людей с высоким IQ нашли предрасположенность к алкоголизму

Ученые из американского университета сделали очередное пугающее открытие.

Чем выше у подростка в школе коэффициент интеллекта (IQ), тем больше у него шансов в зрелости пристраститься к алкоголю и стать зависимым. К такому выводу, опубликованному в журнале Alcohol and Alcoholism, пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета после проведенного исследования.

За основу исследователи взяли информацию об уровне интеллекта и жизненных привычках более десяти тысяч людей, родившихся в 1939 году и окончивших школу в штате Висконсине. Также ученые предложили поучаствовать в эксперименте еще более восьми тысячам человек.

Их разделили на три группы: трезвенники, умеренно пьющие (от одной до 29 единиц алкоголя в месяц для женщин и до 59 — для мужчин) и сильно пьющих (более 30 единиц алкоголя для женщин в месяц и более 60 — для мужчин). После этого ученые выяснили, какой был их коэффициент интеллекта в старших классах школы.

В результате ученые пришли к выводу, что чем выше у подростка в школе коэффициент интеллекта, тем больше у него шансов в зрелости пристраститься к алкоголю. Кроме того, желание выпить больше распространено у мужчин, нежели у женщин, заключили ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли пиво улучшить микрофлору кишечника.