Влияние пенного: может ли пиво улучшить микрофлору кишечника

О его пользе говорят давно. Но все-таки стоит помнить, что это — алкогольный напиток.

Пока что еще рано делать выводы о пользе пива для микрофлоры. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо в беседе с 5-tv.ru.

В ходе исследования, проведенного португальскими учеными, добровольцы ежедневно в течение месяца употребляли около 300 миллилитров пива. Ученые сравнили микробиоту испытуемых до и после месяца употребления пива. Результаты исследования показали, что у участников эксперимента увеличилось количество полезных бактерий в кишечнике.

Эксперт уточнила, что все эти данные действительно могут быть правдой, потому что пиво является ферментированным продуктом. В нем также содержатся положительные вещества, которые улучшают рост полезных бактерий. Например, полифинолы и фенольная кислота.

«Понятно, что любой ферментированный продукт, не только пиво, может улучшить микробиоту кишечника, увеличить рост содружественных бактерий — лакто и бифидобактерий, и в целом это закономерно», — говорит Барредо.

Однако специалиста смущает один момент: в исследовании не было показано, что произойдет, если испытуемым увеличить ежедневную дозу этого алкогольного напитка.

Также неизвестно, как систематическое употребление этого продукта влияет на грибковую флору, потому что она любит углеводы, а пиво — это все-таки углеводный продукт. Здесь важно выяснить, будет ли этот показатель увеличиваться.

Кроме того, не были исследованы биохимические показатели у этих испытуемых, в частности, показатели сахара, холестерина, липидного обмена, углеводного обмена.

То есть на микробиоту пиво может быть и влияет хорошо, но на другие метаболические показатели в организме оно может влиять уже плохо. Также в ходе исследования не была раскрыта тема проявления признаков алкогольной зависимости у этих добровольцев.

«Пивной алкоголизм — это уже не редкость в наших реалиях и в целом распространенное заболевание», — говорит эксперт.

В случае, если человек со временем пристрастится к бутылке, то все положительные эффекты от употребления пива нивелируются.

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