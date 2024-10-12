Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области
Получившим ранения людям оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: Стрингер/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Белгородской области пострадали три мирных жителя после террористической атаки украинского дрона на село Устинка. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы», — сказал губернатор.
Он также отметил, что, по информации специалистов, у всех пострадавших наблюдается состояние средней степени тяжести — сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, уточняются данные о последствиях атаки — на месте работают оперативные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке.
- 12 окт
- Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке
- 10 окт
- Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ
- 9 окт
- Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
- 8 окт
- Силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью
- 7 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над регионами России
- 6 окт
- Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями
- 5 окт
- Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке
- 5 окт
- Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области
- 5 окт
- Здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ
- 4 окт
- Цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения беспилотника
Читайте также
93%
-1.17 105.11
-1.40
Нашли ошибку?