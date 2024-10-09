Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 20 0

Удар пришелся на территорию АЗС.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В поселке Горловка в ДНР в результате удара украинского дрона погиб мужчина. Об этом сообщили в представительстве региона в совместном центре контроля и координации.

Беспилотником ВСУ было сброшено взрывное устройство на территорию местной АЗС. В результате его детонации погиб местный житель, была повреждена машина.

В настоящее время устанавливают личные данные убитого.

Ранее ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке в Донецкой народной республики (ДНР). На территорию трижды сбрасывали боеприпасы. Как сообщалось, сотрудники МЧС в результате ударов не пострадали, повреждения получили три пожарных автомобиля-цистерны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое детей пострадали при ракетной атаке ВСУ на село в Херсонской области.

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