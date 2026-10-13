Сотрудники ТЦК мобилизовали голого харьковчанина

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Из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ с улиц украинских городов забирают всех, кто попадется под руку.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi; 5-tv.ru

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Совершенно не удивляют вот такие кадры работы сотрудников тепрриториального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые отлавливают людей для фронта где угодно и в каком угодно виде. Теперь даже без одежды.

Очередной инцидент произошел в Харькове. В попытке «уговорить» проехать с ними подходящего под мобилизацию мужчины сорвали с него шорты и футболку. А после затолкали в автобус.

Причем со зверским поведением ТЦК харьковчане сталкиваются уже не в первый раз. Накануне, сотрудник ведомства толкнул, заступившуюся за мужчину пенсионерку. Пожилая женщина упала на бетон и сломала шейку бедра. После инцидента они не попытались помочь пострадавшей и тут же покинули место происшествия.

Из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ киевский режим отправляет на фронт всех, кто попадется под руку сотрудникам ТЦК. Как сообщают пленные боевики, на Украине насильно мобилизуются даже бездомные и инвалиды.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, британский блогер-миллионник чудом избежал мобилизации на Украине, умчав от ТЦК на моноколесе.

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