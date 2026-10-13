Ударил топором и задушил: муж убил врача королевской семьи Великобритании

People: врач королевской семьи Великобритании Ханна Кейн была убита супругом

Врач королевской семьи Великобритании Ханна Кейн была убита собственным супругом Марком. По данным журнала People, он ударил супругу по голове топором, а затем задушил. Правоохранителям Марк заявил, что их дом якобы пытались ограбить, и он вступил в драку с преступником на первом этаже здания, пока Ханна с детьми спали на втором. Он также продемонстрировал порезы на своем теле. Однако судмедэксперты поставили версию мужчины под сомнение.

На первом судебном заседании прокурор Стивен Болл заявил, что именно Марк убил Ханну. Он сослался на результаты вскрытия: 45-летняя женщина скончалась от тупой травмы головы, также были выявлены повреждения шеи. По данным местных изданий, врача обнаружили без сознания в спальне на втором этаже. В момент предполагаемого убийства трое детей пары в возрасте 13, 11 и восьми лет спали наверху. Двое их друзей десяти и восьми лет также ночевали в доме.

Ханна Кейн работала в медицинском центре Гримстона и входила в группу врачей, регулярно выезжавших по вызову к членам королевской семьи. Считается, что она лечила старших членов семьи, включая 79-летнюю королеву Камиллу. Карл III с супругой были проинформированы о ее смерти.

Медицинский центр Гримстона закрывался после гибели Ханны, но вновь открылся 7 октября. В сообщении на сайте учреждения ее назвали выдающимся врачом и ценным сотрудником Национальной службы здравоохранения. Семья погибшей заявила, что «опустошена» ее смертью, и назвала ее доброй, щедрой и любящей.

Марк Кейн был арестован 4 октября. Дело отложено до предварительного слушания в Королевском суде Норвича, назначенного на 3 декабря. Подозреваемый, явившийся в суд по видеосвязи, останется под стражей.

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