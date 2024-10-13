«Волосы дыбом»: 17-летняя дочь Даны Борисовой собирается выйти замуж

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 45 0

Дочь Даны Борисовой Полина планирует выйти замуж за корейца

«Волосы дыбом»: 17-летняя дочь Даны Борисовой собирается выйти замуж

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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Телеведущая не готова стать тещей для «напудренного мальчишки».

Дочь телеведущей Даны Борисовой собирается в 17 лет выйти замуж. Об этом звезда рассказала в одном из шоу на платформе YouTube.

Знаменитость отметила, что уже морально настроилась на то, что дочь Полина скоро покинет ее дом. Также телеведущая рассказала, что в планах у наследницы выйти замуж за корейца. Она всячески не поддерживает эту идею, хотя не ставит никакие запреты.

«Постоянно говорит, что хочет замуж за корейца. Понятия не имею, чем они ее привлекают. У меня волосы дыбом, когда я представляю, что у меня будет внук, похожий на корейца. Зачем мне это? Моя дочь осознанно ищет внимания этих напудренных мальчишек… Я этого не понимаю», — рассказала Борисова.

По словам телеведущей, она считала, что Корея — временное увлечение дочери, однако ошиблась. Полина всерьез намерена поступить в корейский университет и найти себе там возлюбленного.

Несмотря на то, что ее не устраивает будущий зять, она не видит ничего плохо в том, что девочка собирается так далеко. Борисова отметила, что дочь уже взрослая и поэтому она не полетит с ней в Корею, а будет ее поддерживать из Москвы. К тому же, телеведущая заверила, что не боится за дочь, так как она воспитала приличную девушку.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Дана Борисова разрешила дочери сделать пластические операции.

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