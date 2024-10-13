Наскоком на Курск Киев пытался отвлечь наши части от основной зоны наступления — Донбасса, но просчитался.

Тем более, что для возвращения домой солдатам ВСУ не надо прилагать много усилий, достаточно развернуться к России спиной и идти, хоть пешком. Глубина фронта позволяет.

И есть лишь один участок, откуда нельзя сбежать — это курский плацдарм, куда ВСУ зашли в конце лета. Российская группировка «Север» планомерно затягивает этот мешок. На этой неделе рассекающими ударами начали резать зону контроля ВСУ на отдельные котлы и полукотлы.

Здесь наша тактика отличается от зоны СВО, там, как правило, войскам противника оставляют хотя бы один путь отхода. Но в Курской области у нас контртеррористическая операция и с врагом наши бойцы поступают как с террористами.

Наскоком на Курск Киев пытался отвлечь наши части от основной зоны наступления — Донбасса, но просчитался. Ровно год назад, 10 октября, штурмом Авдеевки российская армия начала свое продвижение вперед на запад и с тех пор не останавливается ни на один день. В чем секрет тактики и каковы главные достижения проанализировал Эмиль Тимашев.

Запорожский фронт. Осень 2023 года. Все что приготовил Киев и НАТО для разрекламированного украинского наступления догорает под поселком Работино. Так начиналось большое бегство ВСУ.

Тогда огонь артиллерии 70-го полка был сконцентрирован по опорным пунктам противника уже за Работино. По ним били из 150-миллиметрового орудия. Это был наш ответ на их так называемый контрнаступ, заняли несколько квадратных километров — потеряли 160 тысяч боевиков, 120 самолетов, 800 танков и побежали назад.

И тут оборона ВСУ начала расползаться по швам. Осенью наши подразделения взяли под контроль Марьинку. Это был важнейший узел обороны противника на юго-западе от Донецка.

«Они теряются от нашего напора и дерзости», — говорили тогда российские военные.

Следом наши войска начали сжимать кольцо вокруг Авдеевки. ВСУ почти десять лет выстраивали в городе оборону. Собирали лучшую натовскую технику и отборных националистов. Всего около сорока батальонов, но ничего не помогло. Единственная возможность спастись — бежать сломя голову.

Западная пресса тогда задавалась вопросом, остановятся ли российские войска в Авдеевке или пойдут дальше.

«Сейчас сложилась ситуация, когда украинские вооруженные силы отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — рапортовали иностранные журналисты.

Ответ закономерный — нет, ВСУ продолжит бегство. Российские войска на плечах противника продвинулись вперед почти на 30 километров. На карте видно, как наши подразделения с севера и юга сжимают тиски вокруг Авдеевки, расширяя фронт на западе. Под контроль российских войск переходит один населенный пункт за другим, вплоть до Украинска.

Не удержали ВСУшники и Нью-Йорк, он же поселок Новгородское по-русски. Новгородское упирается в другой важнейший логистический центр ВСУ — Торецк. Важен он тем, что за ним начинается главный укрепрайон всей группировки боевиков на Донбасском участке — Краматорская дуга. Часть Торецка ВСУ уже потеряли, но сил держаться уже нет.

Последняя попытка ВСУ вернуть к себе внимание Запада, и создать громкие заголовки в СМИ — курская авантюра. Киев бросил пятнадцатитысячную группировку, рассчитывая на блицкриг.

«Это называется ядерный ультиматум, то есть мы захватываем АЭС, захватываем Курск и принуждаем нас к переговорам», — рассказывает командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Но доехать до станции боевикам не удалось. Мы тогда работали вместе с нашими бойцами, которые остановили эти колонны. В этом доме наши бойцы держали оборону, встречая колонну ВСУ. Простреленные окна, за которыми просматривается все тот же подбитый «Казак».

Это была не просто ударная группировка, а отборные силы неонацистов. Одни из самых боеспособных бригад. И большой просчет Киева. Их перебросили с других направлений, ускорив продвижение наших войск на донецком и луганском участках.

ВСУ все сложнее держать оборону. Киев в панике собирает с улиц всех подряд и отчаянно просит у Запада больше оружия, но остановить наступление наших войск уже не в силах.