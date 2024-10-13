Спрос растет: отечественные предприятия увеличивают объемы производства

Экономика России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

Как доложил новый глава Минпромторга, рост промышленного производства в России составил 4,5%. И это по сравнению с прошлым годом, который и без того был рекордным.

Обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, а некоторые направления фактически поднимаются с нуля. Их или не было, как, например, компьютеров, или они серьезно пострадали от санкций, как, например, автопром.

Внутренний спрос — один из главных двигателей экономики сейчас. Во Владимирской области построили завод по производству систем вентиляции, в Нижегородской — крупнейшую в стране фабрику отделочных тканей. Губернатор тест на импортозамещение прошел.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, без бирки, потому что сшит, но из отечественных тканей, отечественного производства», — ответил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Здорово. Прекрасно. К этому и нужно стремиться, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества», — прокомментировал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия сверстала бюджет на три года без оглядки на «замороженные» на Западе активы.