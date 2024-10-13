«Я не одинок»: SHAMAN рассказал о жизни после развода

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 69 0

Исполнитель песен SHAMAN признался, что после развода ушел с головой в работу

«Я не одинок»: SHAMAN рассказал о жизни после развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Брак артиста распался после семи лет совместной жизни.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, после развода полностью погрузился в работу. Об этом он рассказал на концерте в честь дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле.

После расторжения брака артист не унывает, пишет KP.RU. Он занят гастролями и постоянными репетициями. Ярослав не очень охотно рассказывает о личной жизни, но уверяет, что у него все в порядке.

«Ну, как видите, я ушел в работу, в творчество. Вообще для музыканта, для творческого человека это в принципе самая правильная история. Более того, я не одинок, со мной народ, со мной страна, Россия», — рассказал артист.

Ярослав Дронов был женат на Елене Мартыновой с 2017 года. Недавно пара сообщила о разводе. Причиной стал их плотный рабочий график. Они редко виделись и почти не проводили время вместе. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Григорий Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи.

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«Я не одинок»: SHAMAN рассказал о жизни после развода

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