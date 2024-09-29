Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Возможно, так певец пытался намекнуть, что в разводе коллеги виновен кто-то третий.

Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Певец Григорий Лепс хочет заставить своего коллегу Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, замаливать грехи после известия о разводе знаменитости. Об этом артист рассказал в интервью на федеральном канале.

«Я человек верующий, он не очень. Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду — проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''», — сказал Лепс.

Фанаты исполнителей уверены, что слова про «замаливание грехов» сказаны не случайно. Лепс когда-то и сам разводился, поэтому, складывается впечатление, что артист может знать настоящие причины расставания SHAMAN с его супругой.

В браке с Еленой Мартыновой, бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина, Дронов состоял с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN постоянно ходит с телохранителями. Он рассказывал об угрозах в свой адрес. Собственно по этой причине певец принял решение окружить себя охраной из десяти человек.

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