Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи

Певец Григорий Лепс хочет заставить своего коллегу Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, замаливать грехи после известия о разводе знаменитости. Об этом артист рассказал в интервью на федеральном канале.

«Я человек верующий, он не очень. Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду — проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''», — сказал Лепс.

Фанаты исполнителей уверены, что слова про «замаливание грехов» сказаны не случайно. Лепс когда-то и сам разводился, поэтому, складывается впечатление, что артист может знать настоящие причины расставания SHAMAN с его супругой.

В браке с Еленой Мартыновой, бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина, Дронов состоял с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN постоянно ходит с телохранителями. Он рассказывал об угрозах в свой адрес. Собственно по этой причине певец принял решение окружить себя охраной из десяти человек.