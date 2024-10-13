«Ставит лайки или сердечки»: как тяжелобольная Наталья Фатеева общается с сыном

Одна из главных красавиц советского кино превратилась в затворницу и избегает встреч даже с родными детьми.

Народная артистка РСФСР, одна из красивейших актрис советского кино Наталья Фатеева на склоне лет превратилась в затворницу и почти не общается даже с родными детьми. Всему виной ее ужасный характер, утверждает сын знаменитости — актер и режиссер Владимир Басов-младший.

По его словам, 89-летняя Фатеева живет одна в пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Единственный человек, с которым она регулярно общается, — это сиделка. Без ее помощи актриса обойтись не может, так как из-за проблем с суставами даже с кровати встает с трудом.

Сын актрисы знает о проблемах матери со здоровьем и готов прийти на помощь в экстренной ситуации, но старается лишний раз не навязываться.

«Пишу ей иногда, она мне лайки ставит или сердечки. Я с мамой общаюсь через сестру, через знакомых ее, которых не так много. Я все знаю. Прямо общения нет — это опасно. Характер — это ужас, ну так было всегда», — цитирует Басова-младшего «Экспресс газета».

Известно, что сын Фатеевой с самого детства был обделен вниманием звездной матери и воспитывался бабушкой и дедушкой в их маленькой коммунальной квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актриса Наталья Фатеева на самом деле не общается со своим сыном от легендарного актера и режиссера, народного артиста СССР Владимира Басова.