Родные по крови, но не по жизни: почему актриса Фатеева не общается с сыном

Владимир Басов-младший никогда не знал, что такое материнская любовь.

О материнстве мечтают многие девушки. Однако, столкнувшись с этим этапом в жизни, некоторые не выдерживают новые обязательства. Из-за этого близость между матерью и ребенком становятся очень холодной.

Возможно, именно это и стало причиной отчужденных отношений между Натальей Фатеевой и ее сыном Владимиром. Народная артистка РСФСР известна российскому зрителю по ролям в картинах «Три плюс два», «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя». Своего первого сына она родила в браке с актером и кинорежиссером Владимиром Басовым, который продлился всего три года — с 1958 по 1961 год.

Одни говорили, что Наталья развелась с мужем из-за его алкогольной зависимости. Другие же считали, что актриса ушла от Басова из-за творческих стремлений и интереса к более перспективным мужчинам.

Так или иначе, сын знаменитых родителей наблюдал за разводом пары. И восполнить недостаток любви Наталья ребенку не смогла. Что стало причиной ее эмоциональной отстраненности — определить трудно. Вместе с тем Басову-младшему хватило стойкости и мудрости не обвинять ее и не предъявлять публичных претензий. По его словам, на черствость в характере Натальи Фатеевой жаловалась и ее мама.

«И в кого она такая пошла, не понимаю?!» — удивлялась бабушка Владимира.

Наследник актрисы признавался, что в качестве родителей он больше воспринимал своих бабушку и дедушку. Они его воспитали в маленькой коммунальной квартире. Свое детство он считал счастливым, пусть ничего от статусного образа знаменитых родителей у него и не было.

Однажды он вспомнил, как во время отдыха в Феодосии с бабушкой и дедушкой Наталья Фатеева приехала к ним без предупреждения, да еще и с мужчиной, которого представила как «нового мужа». Для всех это стало неожиданностью. Родители актрисы не стали комментировать поступок дочери, после чего она стремительно улетела назад в Москву.

Однако пришло время, когда Владимир все-таки покинул бабушку и дедушку — он уехал в Москву, чтобы пойти учиться в школу. Не желавшая много энергии тратить на сына мать отправила его в интернат, откуда детей можно было забирать на выходные домой. И даже на таких условиях он видел родительский дом не так уж часто. Актриса редко забирала его домой на выходные, будучи увлеченной своим новым супругом и новорожденной дочерью. Сводная сестра была младше его десять лет.

Когда Владимир окончил школу-интернат, Наталья Фатеева уже развелась со вторым мужем. Владимир вспоминает, что дома его уже не было, а бракоразводный процесс длился долго. Басов-младший и тогда не затаил обиду на маму и ее второго супруга. Развод он воспринял тоже без лишней драмы.

Владимир решил поступить во ВГИК, где учился его отец. И несмотря на то, что отношения с Натальей Фатеевой оставались отстраненными, она помогла ему пройти конкурс. Так Басов-младший и продолжил актерскую династию. Во время учебы в вузе он сблизился со своим родным отцом. Тогда и выяснилось, что актриса запрещала ему общаться с маленьким сыном.

Сейчас Владимир Басов уже взрослый мужчина, женат. Однажды в интервью Владимир признался, что Наталья Фатеева сама отдалилась от него, от второй дочери и всех близких.

Известно, что два года назад актриса перенесла несколько сложных операций. Сейчас ей 89 лет и живет она уже несколько десятилетий в полном одиночестве.

«Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг», — говорил Басов в интервью на одном из федеральных телеканалов.

Вместе тем он откровенно признался, что у него есть возможность «присматривать» за пожилой мамой. Он знает, как она себя чувствует, кто у нее сейчас работает в качестве домашнего помощника. По словам Владимира, для него главное просто знать, как она поживает.

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