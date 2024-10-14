Суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии за организацию убийства подруги

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Суд приговорил к 15 годам колонии пенсионерку за организацию убийства подруги

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws; 5-tv.ru

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Исполнителя преступления уже наказали ранее.

Суд в Красноярском крае приговорил 64-летнюю женщину к 15 годам колонии за организацию убийства подруги из-за долга перед ней. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В 2023 году она заняла у 67-летней подруги 200 тысяч рублей, но возвращать их не стала. Чтобы избежать выплаты, женщина наняла киллера. Мужчина решился на преступление, потому что сам прежде занимал 600 тысяч рублей у своей заказчицы.

Мужчина познакомился с жертвой, стал навещать ее и помогать по хозяйству. Однажды он попытался вколоть женщине шприц с опасными лекарствами. Попытка убийства была безрезультатной, поскольку дозировка оказалась несмертельной. К слову, этот шприц передала сама заказчица. После этой попытки она потребовала от киллера совершить убийство как можно скорее.

В следующий раз мужчина встретился с жертвой на улице и напал на нее с металлическим предметов. Он нанес множество ударов, от которых женщина скончалась на месте.

После этого мужчина по наставлению заказчицы ограбил жилье погибшей. В результате парочка преступников забрали себе деньги в иностранной валюте, автомобиль, документы и другое имущество на сумму более шести миллионов рублей. При этом фигурантка в суде вину не признала.

«Я не прошу снисхождения, я не виновна», — приводятся ее последние слова.

Суд признал ее виновной с учетом позиции гособвинителя.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя <…> и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

При этом исполнителя убийства женщины приговорили в мае 2024 году к 13 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мать ударила ножом в шею девятилетнюю дочь. Едва не случившейся трагедии помешал отец. Врачи оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

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