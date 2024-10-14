В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах по ядерным арсеналам

Переговоры о сокращении ядерных оружий невозможно вести без учета других аспектов безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенными и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно», — сказал Песков.

По его словам, Россия считает контакты по ядерному вооружению необходимыми, но все вопросы безопасности должны рассматривать в комплекте с учетом нынешнего положения дел.

На днях президент США Джо Байден сообщил, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков назвал изменения в ядерной доктрине РФ зеркальным ответом Западу. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что причинами внесения корректировок стала напряженность вокруг границ России.