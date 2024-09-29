Песков назвал изменения в ядерной доктрине РФ зеркальным ответом Западу

Внесению корректировок послужила, в том числе ситуация на Украине.

Россия внесла корректировки в ядерную доктрину, сейчас они будут оформляться. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Официальные заявления есть официальные заявления, тем более, когда они делаются на таком высоком уровне. Конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или партнеров, или противников, или недругов, именно основываясь на наших заявлениях», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, на изменение российской ядерной доктрины повлияли заявление западных лидеров в отношении РФ. Он заявил, что все эти высказывания — «зеркало позиции», которую занимает Запад.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что причинами внесения корректировок стала напряженность вокруг границ России. Участие ядерных держав в конфликте с Украиной на ее стороне, а также продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ.

«Это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдержевания», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков объяснил резкие заявления Йенса Столтенберга об ударах по РФ.