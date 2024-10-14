«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 491 0

Жена Natan улетела в другую страну после его интима с Лерчек

«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер и блогер познакомились на съемках, и между ними явно проскочила искра.

«Роман» блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек и рэпера Natan, наделал не мало шума. Звезд уже замечали за поцелуем на одном из шоу, а в этот раз засняли пикантные кадры с ними. Об этом пишет портал StarHit.ru.

После того как видео интимных сцен пары распространилось по Сети, поклонники стали ждать реакции супруги певца Анастасии Швецовой — женщина пока отмалчивается, но уже успела улететь домой в Казахстан. К тому же, Швецова забрала с собой сыновей: шестилетнего Ратмира и 12-летнего Натана.

«Знаю, вы все ждете от меня комментариев. Они будут, но позже, когда я к этому буду готова. А сейчас я просто попробую поспать в самолете», — написала девушка.

Пользователи продолжают негодовать. Они встали на сторону преданной супруги музыканта.

«Анастасия, зачем Вам Natan? Ну не достоин он вас»;

«Чем счастливее картинка в соцсетях, тем печальнее в реальности»;

«Опозорил жену на всю страну».

Сам артист как-то уже высказывался по поводу первой измены — тогда супруга простила его. Как он выразился, больше таких ошибок совершать не будет. Но слово не сдержал. Видимо, вторая измена поставила точку в их отношениях.

Natan рассказывал, что и отношения с Анастасией начались плохо, ведь ради нее он ушел от предыдущей возлюбленной. Поклонники задаются вопросом — ждет ли Лерчек учесть, как у всех женщин рэпера. Ответ подскажет время, а пока пользователи считают, что Natan и Лерчек очень подходят друг другу, ведь репутация обоих, мягко говоря, нечиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина осудила вызывающее поведение Лерчек и рэпера Natan.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.10
0.03 105.49
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
«Времени ждать нет»: российские войска теснят боевиков ВСУ в лесах под Кременной
21:20
«Триумфально закончил борьбу»: Кушанашвили заявил о победе над раком
21:02
В цирке не выступают: в России хотят запретить животных на арене
20:42
Путин сформировал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем
20:30
«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек
20:14
Косачев о скандале между Украиной и председателем МПС в Женеве: «Достойно»

Сейчас читают

Октябрьские сигналы с Запада. В победу Украины уже не верят?
Все через постель? Роман Емельянов раскрыл секрет успеха для любого артиста
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака