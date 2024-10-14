«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек

Рэпер и блогер познакомились на съемках, и между ними явно проскочила искра.

«Роман» блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек и рэпера Natan, наделал не мало шума. Звезд уже замечали за поцелуем на одном из шоу, а в этот раз засняли пикантные кадры с ними. Об этом пишет портал StarHit.ru.

После того как видео интимных сцен пары распространилось по Сети, поклонники стали ждать реакции супруги певца Анастасии Швецовой — женщина пока отмалчивается, но уже успела улететь домой в Казахстан. К тому же, Швецова забрала с собой сыновей: шестилетнего Ратмира и 12-летнего Натана.

«Знаю, вы все ждете от меня комментариев. Они будут, но позже, когда я к этому буду готова. А сейчас я просто попробую поспать в самолете», — написала девушка.

Пользователи продолжают негодовать. Они встали на сторону преданной супруги музыканта.

«Анастасия, зачем Вам Natan? Ну не достоин он вас»;

«Чем счастливее картинка в соцсетях, тем печальнее в реальности»;

«Опозорил жену на всю страну».

Сам артист как-то уже высказывался по поводу первой измены — тогда супруга простила его. Как он выразился, больше таких ошибок совершать не будет. Но слово не сдержал. Видимо, вторая измена поставила точку в их отношениях.

Natan рассказывал, что и отношения с Анастасией начались плохо, ведь ради нее он ушел от предыдущей возлюбленной. Поклонники задаются вопросом — ждет ли Лерчек учесть, как у всех женщин рэпера. Ответ подскажет время, а пока пользователи считают, что Natan и Лерчек очень подходят друг другу, ведь репутация обоих, мягко говоря, нечиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина осудила вызывающее поведение Лерчек и рэпера Natan.