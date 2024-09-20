«Развелась бы тут же»: Бородина осудила вызывающее поведение Лерчек и рэпера Natan

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 16 0

Ведущая Ксения Бородина осудила рэпера Natan за флирт с Лерчек

«Развелась бы тут же»: Бородина осудила вызывающее поведение Лерчек и рэпера Natan

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Не так давно популярная блогер развелась с супругом Артемом Чекалиным. Неожиданно она оказалась в объятиях женатого музыканта.

Ксения Бородина прокомментировала нашумевшие кадры, на которых блогер Лерчек, более известная как Валерия Чекалина, и рэпер Натан Миров страстно обнимались. Популярная теледива осудила знаменитостей, поделившись своим мнением с журналом Super.ru во время премьеры реалити-шоу на выживание.

Недовольство Бородиной не возникло на пустом месте. Дело в том, что Лерчек только рассталась со своим супругом Артемом, а новый «объект обожания» блогера, между прочим, женат на Анастасии Швецовой.

Знаменитости же во время съемок экстремальной программы в Колумбии не стеснялись нарушать личные пространства друг друга. Женатый мужчина буквально носил на руках Чекалину, а та, в свою очередь, выглядела очень счастливой и довольной, не стесняясь флиртовать. Такое поведение звезд поразило Бородину.

«Если бы я была женой Натана, я бы развелась тут же», — заявила телеведущая.

Рэпера на премьере не оказалось, а вот Чекалина поспешила оправдаться. Она отметила, что состоит с коллегой исключительно в дружеских отношениях. Кроме того, близкую связь сейчас Лерчек поддерживать ни с кем не может — слишком много работы.

«С ним поддерживаем отношения как друзья, и ничего больше. Сейчас у меня большое количество работы, и общаться часто не получается», — заверила блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек через месяц после развода застали в объятиях Natan.

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