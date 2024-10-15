Белая смерть: как соль повышает риск развития онкологии желудка

Чтобы предотвратить риск развития, страшной болезни, стоит сменить свой рацион.

Соль приводит не только к гипертонии, но и к онкологии желудка. Об этом в беседе с aif.ru рассказал гастроэнтеролог Константин Спахов.

Врач привел в пример Японию, в которой высокая заболеваемость раком желудка. Причина кроется в большом содержании соли в еде. Вот у ее соседей – Китая и Южной Корее ситуация с питанием обстоит в несколько раз лучше, собственно поэтому раком желудка болеет малое количество людей.

По его словам, в России ситуация не лучше – ведь у нас популярны соленые продукты. К ним относится не только домашние заготовки, но еще консервы, солено-копченая рыба и хлеб. Однако в нашей стране не принято публично говорить о рисках развития онкологии.

«Во-первых, соль раздражает стенку желудка и тем самым способствует химическому канцерогенезу. Здесь надо вспомнить копчености и колбасы. В них не только много соли, но и канцерогенов — бензпирена и нитритов. Это бинарное оружие против нас. Второй механизм связан с особой бактерией хеликобактер пилори. Может вызывать у них язвенную болезнь и гастрит. Но кроме того, она доказанно повышает риск рака желудка», – заверил врач.

Согласно информации врача, соль не препятствует хеликобактер, а только повышает риск развития рака. Спахов рекомкендует любителям соленого быть осторожнее с рационом питания.

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