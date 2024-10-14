«Динамичное развитие»: Мишустин заявил об увеличении ВВП России на 4,2%

Премьер-министр выступает на форуме «Сделано в России».

За восемь месяцев валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,2%. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России».

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%», — сказал он.

Как объяснил Мишустин, этот рост во многом произошел благодаря трансформации экспорта и расширению сотрудничества с партнерами из дружественных стран. Сегодня их доля, продолжил премьер, в общем объеме внешнего торгового оборота постоянно растет. Это соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике.

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