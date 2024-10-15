Дочери звезд Евы Польны, Саши Project и Юлии Волковой отказываются от славы

Дети знаменитостей предпочитают размеренную жизнь и стараются не попадать в объективы камер. Об этом пишет издание KP.RU.

Знаменитости нулевых — Ева Польна, Саша Project (Оксана Кабунина) и Юля Волкова рассказали, чем занимаются их дочери и почему они не хотят пойти по стопам звездных родителей.

Не быть как мама с папой — дочь Евы Польны Эвелин

Пик популярности певицы Евы Польны пришелся на нулевые годы. Примерно тогда у нее родилась дочь Эвелин.

По информации издания, сначала знаменитость планировала назвать дочь арабским именем, однако позднее прислушалась к маме и дала дочери имя Эвелин. Отцом стал артист Денис Клявер.

Как сообщает Ева Польна, ее дочь в 2021 году поступила в художественную академию на графического дизайнера. Профессию она выбрала сама, хотя ее звездные родители советовали податься в музыкальную индустрию. Но девочка оказалась куда более скромной — она сторонится публичности и запрещает маме с отцом публиковать ее фото без разрешения.

Лучший Project Оксаны Кабуниной — дочь Милена

Певица Саша Project (Оксана Кабунина) с дочерью Миленой на мероприятии. www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В отличие от своей коллеги Евы Польны, певица Оксана Кабунина не была так популярна в нулевые. Однако звезда всячески старалась себя продвинуть — дело дошло даже до «черного» пиара. По сообщению издания, Кабунина недавно сообщила, что предпринимает попытки свести счеты с жизнью. Большинство подписчиков предполагают, это просто подогрев внимания для СМИ.

Что касается ее дочери Милены, девочка появилась на свет в 2006 году. Ее воспитанием занималась только мама. Как писала сама артистка, она решила отдать дочь в художественную гимнастику, и девочка начала делать успехи.

«Милене очень нравится музыка, но вряд ли она пойдет по моим стопам. Она у нас спортсменка — многократная чемпионка России и Европы по ушу», — рассказала Оксана.

Вероятно, что этот путь девочка и продолжит. Но сейчас, по словам Оксаны, ее дочь учит китайский и готовится к поступлению в институт. В какой и на какую специальность — артистка не уточнила.

Управляет мотивами людей, а не финансами — дочь певицы Юлии Волковой Виктория

Певица Юлия Волкова со старшей дочерью Викторией. Instagram*/official_juliavolkova

В начале 2000-х годов темненькую Юлю Волкову знали все и хотели с ней познакомиться. Но девушка предпочла бодигарда и в 2004 году родила дочь Викторию.

Певица писала, что дочка очень похожа на нее внешне и также отличается от нее. Она не стремится к карьере в музыкальной сфере, девушка изучает немецкий язык и проходит практикумы по праву.

По сообщению Юлии, недавно ее дочь окончила школу с золотой медалью, а позднее поступила в институт. Звездная мама не раскрывает специальность дочери и название учебного заведения.

«Нужно стремиться управлять не финансами, а мотивами людей, которые способствуют счастью окружающих», — так уверяет Виктория.

Она часто в соцсетях считает себя блогером и иногда делится с аудиторией глубокими высказываниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети.

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