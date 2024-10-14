Певица Юлия Ковальчук устроила грандиозный праздник для своей принцессы

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Звезда пока не готова показать дочь публике.

Певица Юлия Ковальчук устроила грандиозный праздник для своей принцессы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица Юлия Ковальчук недавно отпраздновала седьмой день рождения дочери. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.

Для дочки Амелии певица украсила дом розовыми воздушными шарами и купила торт. Какой подарок звезда купила дочери — она не показала, но девочке точно он понравился. Также Юлия не стала делиться кадрами с дочерью, так как считает, что Амелии рано начинать вести публичную жизнь.

Но, по словам Ковальчук, девочка давно просит завести ей кулинарный блог. Однако звезда непреклонна и отказывает дочери в появлении в соцсетях.

«Хочу оградить свою дочку от всего того, от чего не могу оградить себя и своих близких. От всего негатива, что есть в Сети сейчас», — объяснила певица.

Возможно, спустя какое-то время звезда все же покажет девочку, а пока поклонники наблюдают сторис с празднования дня рождения. Певица мило называет свою дочку «маленькой принцессой». Такая надпись даже появилась на праздничных шарах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности. В прошлом году певица и ее муж, певец Алексей Чумаков, во второй раз стали родителями дочери.

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