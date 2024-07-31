«Может послать на три буквы»: почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Юлия Ковальчук скрывала беременности из-за сплетен в соцсетях

«Может послать на три буквы»: почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В прошлом году певица и ее муж, певец Алексей Чумаков, во второй раз стали родителями.

Певица Юлия Ковальчук призналась, что, будучи в положении, чувствует себя уязвимой, поэтому особенно не хочет читать сплетни о себе в сети. Именно по этой причине она и ее супруг, певец Алексей Чумаков, тщательно скрывали обе ее беременности не только от поклонников, но и от звездных коллег.

«Мне кажется, это наше желание — не запускать в личную жизнь ненужную энергию. В силу вседозволенности и всеинформированности любой человек может послать на три буквы, написав тебе в соцсетях и рассказав, как ты должна выглядеть», — поделилась Ковальчук в беседе с Натальей Подольской.

Певица также поблагодарила журналистов, которые узнали, но не стали раскрывать ее секрет. Дело в том, что на последних сроках второй беременности Ковальчук по медицинским показателям жила в Испании, и там ее сфотографировали. Снимок оказался в распоряжении СМИ, однако редакция предупредила певицу о наличии фото и пошла на компромисс.

По словам Ковальчук, она несуеверный человек, но хранить беременность в тайне ей комфортнее. К слову, своих дочерей звездная пара публике не показывает. Известно лишь, что вторую дочь — Алисию — певица родила в прошлом году, а старшей — Амелии — на тот момент было уже пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юлия Ковальчук, по ее словам, готова в третий раз стать мамой.

+16° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

2:06
Простые правила: какие продукты сохранят здоровье зубов
1:46
Пойдем копать картошку: советы огородникам по выращиванию и сбору любимого овоща
1:26
«Может послать на три буквы»: почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности
1:06
В Карелии начались работы по ликвидации последствий прорыва дамбы
0:46
Зверское убийство: житель Подмосковья отрубил голову своей девушке
0:26
Полезные ограничения: сколько чипсов и сухариков можно съесть без вреда для фигуры

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака