Дима Билан поддержал поиски истощенного леопарда в Приморье

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Артист подарил национальному парку квадрокоптер и тепловизор.

Дима Билан поддержал поиски истощенного леопарда в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дима Билан приобрел для национального парка «Земля леопарда» квадрокоптер с тепловизором. Поддержав тем самым поиски истощенного дальневосточного леопарда в Приморье.

Истощенный леопард в Приморье. Фото: Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».

«Я рад возможности внести свой вклад в спасение дальневосточного леопарда, который оказался в беде. Эти животные — невероятно редкие и нуждаются в нашей защите. Надеюсь, что квадрокоптер поможет специалистам в их нелегкой работе», — поделился певец.

Билан участник программы «Хранители леопардов». Узнав о случившемся, он в кратчайшие сроки организовал покупку необходимой аппаратуры. Техника уже доставлена в национальный парк из Москвы. Это позволит эффективней искать животное, а тепловизор позволит продолжать поиски во время сумерек и в условиях ограниченной видимости.

«Мы очень благодарны Диме Билану за эту помощь, при чем в такие сжатые сроки — аппарат был доставлен всего за несколько дней. Оперативность крайне важна в подобной работе. Квадрокоптер останется на службе „Земли леопарда“ и будет использоваться не только для поиска истощенного леопарда, но и для охраны других животных в будущем», — отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Истощенный леопард был замечен автолюбителями у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от национального парка «Земля леопарда». За животным наблюдали ранее, однако его состояние резко ухудшилось. Сотрудники нацпарка и Министерства природных ресурсов предпринимают меры по поиску и изъятию животного из дикой природы для дальнейшей помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят запретить животных на арене.

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