Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Хабаровского края по подозрению в государственной измене. По версии спецслужбы, они передавали военной разведке Украины сведения о промышленных предприятиях региона и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что речь идет о двух гражданах России 1996 и 2005 годов рождения. По версии ФСБ, один из фигурантов установил конфиденциальный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В марте 2026 года он получил через службу доставки пульт дистанционного управления беспилотником, после чего на персональном компьютере прошел обучение управлению БПЛА.

Как утверждают в спецслужбе, полученные навыки мужчина намеревался использовать для разведывательно-диверсионных акций на объектах промышленного комплекса и другой критической инфраструктуры Хабаровского края.

Кроме того, фигурант привлек к сбору сведений родственника, который по месту работы имел доступ к информации о военнослужащих, проходивших службу в зоне СВО. По данным ФСБ, собранные персональные данные передавались представителю иностранной разведки.

Следственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи представителю иностранного государства и иностранной организации в деятельности против безопасности России.

Суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ заявили, что все лица, согласившиеся на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на юге России, которые готовили украинские разведывательные структуры. Для диверсий на территорию страны были доставлены сотни килограммов взрывчатки и десятки беспилотников.

В частности, планировалось переоборудовать прогулочные гидроциклы в безэкипажные катера с зарядом мощностью до 60 килограммов. Их предполагалось использовать против военных кораблей и гражданских судов в акватории Каспийского моря. Кроме того, для ударов по объектам на суше были подготовлены FPV-дроны с оптоволоконным управлением.

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