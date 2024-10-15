Правительство России утвердило процедуру самозапрета на оформление кредитов

Правительство России утвердило процедуру самозапрета для россиян на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов», — говорится в сообщении.

Граждане могут неограниченное количество раз подать заявление, а сведения о самозапрете будут храниться в кредитной истории. Направить заявку можно будет двумя способами: через интернет-портал «Госуслуги» или же посредством визита МФЦ. Снять самозапрет получится теми же путями.

Законопроект о самозапрете на кредиты и займы Госдума приняла еще 20 февраля. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 26 февраля.

Цель проекта — защитить россиян от мошенничества, в том числе выдачи кредитов без согласия официального клиента. Инициатива создана после многочисленных обращений граждан. Однако самозапрет не распространяется на автокредиты, а также ипотечные и образовательные с госсподдержкой кредиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться «период охлаждения» по потребительским кредитам. Госдума сейчас активно прорабатывает этот вопрос с Центробанком и правительством.