В России может появиться «период охлаждения» по потребительским кредитам

Госдума сейчас активно прорабатывает этот вопрос с Центробанком и правительством.

«Период охлаждения» по потребительским кредитам может заработать в России уже в начале следующего года. Как выяснили «Известия», Госдума сейчас активно прорабатывает этот вопрос с Центробанком и правительством.

Мера нацелена на борьбу с мошенническими схемами. Банки будут блокировать сомнительные операции при подозрении, что договор оформлен под влиянием. Срок охлаждения для небольших кредитов до 200 тысяч рублей составит несколько часов. Для крупных — до двух дней.

Помимо этого, в середине следующего года может заработать еще один механизм защиты. Клиентов начнут уведомлять обо всех взятых финансовых обязательствах через Госуслуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эксперт предостерег от оформления кредитной карты «на всякий случай».