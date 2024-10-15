Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера

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Идеолог украинских националистов проживал в западной Германии под чужим именем.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера — идеолог украинских националистов, виновный в массовом уничтожении советских граждан.

После войны он проживал в западной Германии под чужим именем. К середине 1950-х с террористическими группировками на Западной Украине было покончено и советские спецслужбы решили поставить в борьбе с националистами жирную точку. Задание по устранению Бандеры выполнил перевербованный КГБ бывший активист запрещенной ОУН* Богдан Сташинский. Он выстрелил в него из заряженного цианистым калием пистолета-шприца, а после благополучно выехал в СССР.

Бандеру признают преступником и в Польше. Варшава считает его идеологом Волынской резни, когда украинские националисты жестоко расправились с жителями порядка 150 польских деревень.

* — экстремистская организация, запрещена в России.

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