Игровой сервис Steam удалил все запрещенные в РФ материалы

В Роскомнадзоре вновь напомнили, что не собираются блокировать платформу.

Американская компания Valve удалила все запрещенные в России материалы со своего игрового онлайн-сервиса Steam. Это следует из официального заявления Роскомнадзора.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что за прошедшую неделю компания удалила все 11 страниц с противоправным контентом. Тем самым игровая площадка по продаже компьютерных игр выполнила требования российского законодательства. Добавленные ранее в реестр интернет-страницы — будут из него исключены.

В Роскомнадзоре также несколько раз подчеркнули, что ограничение доступа к Steam для российских геймеров сейчас не планируется. Речь о том, что вскоре после блокировки игровой платформы Discord геймеры стали пристально следить за другой площадкой для проведения свободного досуга. В Роскомнадзоре пояснили, что после внесения страницы в реестр — доступ к ней не блокируется.

Надзорное ведомство также отметило, что в общей сумме игровая платформа Steam удалила более 260 запрещенных в РФ материалов.

Steam — крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр. Площадка также выступает в качестве социальной сети для игроков, обеспечивая облачное хранение продуктов, текстовую и голосовую связь. Именно туда перешли некоторые геймеры после ограничения доступа к другой игровой платформе в виде Discord.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в России и Турции заблокировали игровую площадку для общения геймеров Discord.