Запрещенный контент: почему в РФ и Турции заблокировали Discord

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В РФ и Турции заблокировали Discord

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Запад стремится навязать свою идеологию другим странам, используя для этого социальные сети.

На этой неделе, не сговариваясь, Россия и Турция ограничили на своей территории доступ к платформе Discord. Причем по схожим поводам: бесконтрольное распространение на этом ресурсе ЛГБТ*-повестки, детского порно, экстремистских групп.

При этом руководство платформы не хочет, либо не может удалить запрещенный контент. Впрочем, это у нас он запрещенный, а у них вполне себе в духе времени. Расхождение в понимании ценностей, истинных и ложных, между западной либеральной культурой и остальным миром становится все более очевидным.

Если сначала мы могли просто поухмыляться и покрутить пальцем у виска, мол, ну там и дела творятся, то благодаря соцсетям и особым алгоритмам поиска, которые заточены под либеральную тематику, споры этих извращений проникают и к нам.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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