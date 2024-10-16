Лучше таблеток? Может ли секс избавить от головной боли

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Сексолог Волков: секс может помочь от некоторых видов головной боли

Лучше таблеток? Может ли секс избавить от головной боли

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Во время оргазма в теле человека вырабатываются определенные гормоны, которые положительно сказываются на состоянии организма.

Оргазм во время секса может помочь от головной боли, но только от некоторых ее видов. Об этом рассказал сексолог, психотерапевт Антон Волков в беседе с изданием Газета.ру.

Дело в том, что во время оргазма вырабатывается специальный гормон пролактин. Он не только помогает в укреплении иммунитета, но и обладает обезболивающим эффектом. Повышение его уровня в организме влияет на порог болевой чувствительности и делает неприятные ощущения менее выраженными.

Однако секс не всегда способен помочь, иногда он только усиливает недомогание. Все зависит от причин.

«Например, такое часто происходит у пациентов с мигренями и головными болями на фоне стресса и высоких психоэмоциональных нагрузок. Если человек с подобным диагнозом изначально страдает от дискомфорта, то секс принесет ему лишь кратковременное незначительное облегчение. Боль при этом обязательно вернется и даже может усилиться», — объяснил эксперт.

По словам Волкова, в таких случаях прибегать к «самолечению» точно не стоит. Лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы разобраться в причинах.

Кроме того, интимная близость не поможет избавиться от болезненных ощущений на фоне похмелья. Поскольку это состояние и так является серьезным испытанием для организма, секс лишь усилит нагрузку.

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