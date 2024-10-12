«Задушить привязанностью»: какая привычка может испортить сексуальную жизнь

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Психотерапевт Сильверман: разная потребность в тактильности может испортить секс

«Задушить привязанностью»: какая привычка может испортить сексуальную жизнь

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Важно уметь слушать потребности своего партнера.

Привычка чрезмерно выражать свою любовь через физический контакт может испортить сексуальную жизнь. Об этом рассказала психотерапевт Наташа Сильверман в беседе с изданием The Guardian.

Проблема в том, что у разных людей есть своя потребность в объятиях и других тактильных действиях. Кому-то нужно больше, а кому-то меньше. И в этом случае возникает риск, что человек может просто «задушить физической привязанностью» своего партнера.

Это отражается и на сексе. Ведь помимо физической дистанции появляется и эмоциональная, чтобы не потерять ощущение свободы. Это явление в психологии называется парадокс желания близости.

«В итоге получается замкнутый круг: один человек отступает, пытаясь увеличить дистанцию, другой все время пытается ее сократить», — добавила Сильверман.

Чтобы избежать подобной проблемы, важно говорить о своих чувствах и уточнять у партнера, нравятся ли ему подобные действия или нет. Если возникает протест, то лучше отступить и дать больше личного пространства.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог назвала главные причины расставаний.

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