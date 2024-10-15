Знаменитая модель весело проводит время с ребенком.

Супермодель Ирина Шейк провела выходные со своей дочерью Леей в Хэмптонс. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Ирина сделал целую серию снимков, на одном из которых она и показала свою уже подросшую дочку. Однако, к разочарованию фанатов, лицо девочки модель прикрыла эмодзи в виде черного сердечка.

Ирина Шейк показала свою дочку Лею. Фото: Instagram*/irinashayk

Это удивило многих подписчиков, ведь раньше ни Ирина, ни отец Леи — актер Брэдли Купер, никогда не скрывали лицо ребенка, поэтому все и так знают, как она выглядит.

Тем не менее на фото можно увидеть, что семья весело проводит время. На одном из видео можно услышать, как Ирина говорит по-русски с ребенком.

«Видела? Да», — такой разговор состоялся между матерью и дочерью, когда они заметили дельфина в воде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом бойфренде Ирины Шейк. Звезда мировых подиумов рассталась с актером Брэдли Купером, отцом ее единственной дочери, в 2019 году.

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