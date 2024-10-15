Американский рэпер Tekashi 6ix9ine отменил свой концерт в Москве

Концерт американского Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес), который должен был пройти 19 октября в Москве перенесли. Об этом рассказали организаторы 5-tv.ru.

«Да, у нас перенос. Ждем утверждения новой даты», — рассказали организаторы.

Причины переноса концерта неизвестны. Как сообщают организаторы, 16 октября рэпер сам объяснит, что произошло.

Возможной причиной переноса могла стать неуплаченная налоговая задолженности рэпера. Из-за чего в США ему отсрочили выдачу визы. Об этом сообщает НСН. Помимо Москвы, концерты также перенесли в Дубае и во Франкфурте.

Рэпер уже прилетал в Россию в 2018 и 2022 годах. В этот раз, кстати, стал известен его райдер. Помимо большой гримерной с коврами, дорогого алкоголя и бронированного автомобиля, хип-хоп исполнитель требует предоставить ему четыре пачки мармеладных мишек и дорогие шоколадные конфеты.

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