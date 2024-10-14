Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке рэпера P. Diddy

Эфирная новость 31 0

По словам пострадавшей, рэпер сам признался ей в этом два года назад.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Imagespace; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США сейчас разгорается скандал вокруг Канье Уэста. Бывшая помощница американского рэпера обвиняет его в изнасиловании. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

По словам Лорен Пишотты, случилось это на одной из тех самых скандальных вечеринок P. Diddy Якобы, помощница на вечеринке сделала несколько глотков алкоголя, после чего почувствовала слабость и перестала соображать, а на следующий день и вовсе не смогла ничего вспомнить.

Об изнасиловании ей рассказал сам Уэст в 2022 году перед ее увольнением. И теперь такое откровение может обернуться для него — тюремным сроком.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:39
«Наконец-то!» — Кеосаян приветствовал появление Глобального Юга в кинематографе
9:22
Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность
9:04
Новые штрафы за выгул собак в России 2024: за что владельцев накажут рублем
8:48
Минобороны РФ показало кадры освобождения Островского в ДНР
8:36
Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке рэпера P. Diddy
8:22
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»

Сейчас читают

В 70 уже не Нюша: Пригожин высказался о псевдонимах артистов
Не дали спеть любимую песню: ночь в казанском караоке окончилась стрельбой
«Недостаточно защиты»: как вирусные инфекции матери влияют на развитие плода
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака