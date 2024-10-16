В Турции закроют отели «все включено» из-за недоеденной еды на $1,5 миллиарда

В Турции сократят число отелей, работающих по системе «все включено» за так называемый потребительский терроризм. Компании, организующие такой отдых на местных курортах осуждают за неразумный расход продуктов. Туристы не доедают всю предложенную им пищу, в результате количество отходов становится катастрофическим. Как сообщается в материале KP.RU со ссылкой на данные турецкого издания Turkiye, стоимость выброшенных салатов и кебабов оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

«Каждый день выбрасывается 220-400 граммов еды после каждого туриста. То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов. Поэтому число отелей, где применяется all inclusive, будет сокращено», — заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата Turkiye.

Это не значит, что любимого шведского стола в стране гости вообще больше не увидят, хотя вопрос целесообразности системы поднимается не первый год. Раньше претензия касалась самих туристов и их трат. Из-за подпитывающих лень комфортных условий в гостинице они проводили весь отпуск на своем курорте и не поддерживали копеечкой рестораны, кофейни и магазины с сувенирами.

На этот раз возмущение связано не с заботой о физической активности постояльцев, а с вопросами экологии и разумного потребления. Но когда перед тобой оказываются столы с горой вкусной еды, оставаться сдержанным и не набирать по несколько тарелок разной еды довольно трудно. Люди по-прежнему не готовы упустить возможность поесть даром, но при этом не рассчитывают силы своего желудка.

Чем Турция заменит любимый формат проживания в гостиницах?

Отмечается, что объемы съедаемого в отелях поражает воображение. За последние семь месяцев 2024-го путешественники употребили одного только мяса на миллиард долларов. Больше всего туристы любят местную колбасу, на нее потрачено около 400 миллионов! Статистику публикует агентство Turizmdatabank.

Считать, сколько едят и сколько выбрасывают рестораны отелей, взялось турецкое министерство сельского хозяйства. Выяснилось, что в течение года в мусор выбрасывают колоссальное количество продуктов — более 18 миллионов тонн. Безусловно, условия для этого создает отель, но виноват не только он. В Минсельхозе решили не наказывать, а помогать.

Эксперты создают «дорожную карту» новой трансформации системы «все включено». В ней будут такие пункты, как выбор тарелок поменьше. Уже очевидно, что скульптуры из фруктов никто не трогает, и они портятся. Это нужно исправить. А еще научить поваров грамотному планированию меню и остатков.

«Мы не собираемся отменять „все включено“, но нам нужно поменять эту систему. Другая идея — по вечерам устраивать для постояльцев ужины не в отеле, а в городских ресторанах. Для отпускников разнообразие, для местного бизнеса деньги. В общем, от „все включено“ в Турции вовсе не планируют отказываться. Просто хотят сделать его еще лучше», — говорит глава одной из турецких гостиничных сетей.

Мнение эксперта о ситуации с тоннами выброшенных продуктов

В интервью KP.RU Леонид Гелибтерман, глава комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии и глава комитета по охране природного гастрономического наследия Всероссийского общества охраны природы заявил, что шведские столы в конечном итоге приводят к большим проблемам для всей страны.

«Проблема с пищевыми отходами актуальна во всем мире. Объем продуктов питания, оказывающихся на свалках, составляет более одного миллиарда тонн в год. В России — почти 18 миллионов тонн. При сохранении нынешних тенденций к 2030 году потери продуктов питания вырастут до 2,1 миллиарда тонн в год — это 66 тонн в секунду!» — сказал эксперт.

Одни отели государство не спасут. Необходимо вести счет выброшенным порциям еды в школьных столовых, детских садах, больницах, домохозяйствах, а также на корпоративах с фуршетом.

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