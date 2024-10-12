Секреты успешного путешествия: как избежать стресса при подготовке к отпуску

Грамотное планирование даже при сборе вещей исключит лишнее волнение.

Подготовка к путешествию может пройти без стресса, если знать несколько правил. Специально для 5-tv.ru автор и организатор камерных туров Анна Барсегян составила чек-лист беззаботного отдыха.

Важный пункт — документы

Прежде всего следует убедиться, что срок действия заграничного паспорта истекает не ранее чем через полгода после завершения поездки. Также необходимо проверить правильность всех данных, особенно транслитерации фамилии и имени. Если требуется виза, то позаботиться о ее оформлении стоит заранее. К примеру, во Франции документы подают не позднее, чем за четыре месяца до поездки.

Также следует проверить наличие ограничений на выезд через сайт налоговой службы или личный кабинет на Госуслугах — запрет могут установить из-за неуплаченных штрафов, судебных разбирательств или работы на режимном предприятии.

При путешествии с детьми или животными также необходимо подготовить документы. Для детей — свидетельство о рождении и разрешение на выезд от второго родителя, если малыш едет с одним из них, для животных — ветеринарный паспорт с отметками о чипировании и прививках.

На что стоит обратить внимание при сборе вещей

Составьте список и разложите все, что хотите взять, на кровати или полу - это поможет визуально оценить объем багажа и избежать лишнего. Помните, что во многих отелях есть фен, утюг и другие бытовые приборы, поэтому не стоит занимать ими место в чемодане. Но это нужно проверить!

Затем следует упаковать вещи по категориям. К примеру, пляжная одежда, наряды «на выход», нижнее белье. При выборе одежды ориентируйтесь на погоду в месте назначения и планируемые активности. Старайтесь подбирать вещи, которые можно комбинировать между собой, создавая разные образы. Это позволит взять меньше одежды, но при этом иметь разнообразный гардероб.

После того как вещи разложены, стоит использовать вакуумные пакеты для экономии места. К слову, обувь надо положить отдельно, чтобы она не испачкала все остальное.

Следующее, что нужно положить в чемодан — туалетные принадлежности и косметика. Упакуйте их в прозрачные пластиковые контейнеры - так вы сможете легко найти нужное, а в случае протечки содержимое не испортит другие вещи. Учтите, что в ручной клади можно провозить не более литра жидкостей в емкостях до 100 миллилитров каждая.

Отдельно внимание стоит уделить аптечке. В нее стоит положить препараты от расстройства желудка, жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные средства, а также пластырь, бинт и антисептик. Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте взять необходимые лекарства в достаточном количестве.

При упаковке чемодана нужно следовать правилу: тяжелые вещи класть вниз, легкие — наверх. Так возможно избежать повреждений. Аптечку стоит положить поверх вещей. Не забудьте оставить немного свободного места для сувениров и покупок.

Отдельно соберите ручную кладь. В нее положите документы, деньги, электронику, зарядные устройства и минимальный набор вещей первой необходимости на случай, если багаж задержится. Не забудьте взять в салон самолета книгу или планшет для развлечения во время полета. Зарядные устройства в багаж запрещено! Не забудьте зарядить все электронные устройства и взять с собой адаптеры для розеток, если они отличаются в стране назначения.

Не забудьте медицинскую страховку

Страховку обязательно нужно делать в любую страну, в которую вы выезжаете. Если в нашей стране предоставляют бесплатное лечение, то в чужой стране этого делать не будут.

Проверьте финансы и брони

В поездку стоит взять не только банковские карты, но и наличные в разной валюте. Кстати, необходимо использовать карту, которая позволит расплачиваться за границей без комиссии.

Также перед поездкой следует сделать копии всех документов, билетов и сохранить их в электронном виде, а еще не помешает уточнить про бронь. Подготовьте дом к вашему отсутствию: выключите электроприборы, перекройте воду и газ, позаботьтесь о поливе растений и уходе за домашними животными.

Хороший отдых перед поездкой

Перед дорогой стоит выспаться и выйти из дома с большим запасом времени, чтобы избежать волнения из-за возможного опоздания на рейс или поезд.

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