В России изменятся стандарты автокредитования

Автодилерам важно, чтобы продажа дополнительного оборудования была «чистой».
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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В России идет серьезная дискуссия с Центробанком. Причиной стал стандарт для автокредитования и то, что в нем необходимо прописывать. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал Анатолий Козлачков, глава Ассоциации банков России (АБР).
«Наша основная идея в том, что стандарты автокредитования нужно вводить одновременно со стандартами продаж для автодилеров, и они уже разработали проект соответствующего документа, который называется „Декларация добросовестности“. Они согласуют такие стандарты с банками. Важно, что автодилеры на это готовы, они уже получили поддержку этой инициативы в Минэке», — сообщил Козлачков.
На бумаге все выглядит достаточно просто: человек оформляет кредит на авто и какое-то дополнительное оборудование, которое он не собирался приобретать. ЦБ, в первую очередь, смотрит на то, чтобы покупателям ничего не навязывали. А банки, наоборот, — им важно, чтобы клиент имел возможность взять кредит.
Автодилеру важно, чтобы продажи дополнительного оборудования продолжались, но отвечали всем требованиям банка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России ужесточили наказание за сокрытие номеров на машине.
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