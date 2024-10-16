В России изменятся стандарты автокредитования

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Автодилерам важно, чтобы продажа дополнительного оборудования была «чистой».

В России изменятся стандарты автокредитования

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В России идет серьезная дискуссия с Центробанком. Причиной стал стандарт для автокредитования и то, что в нем необходимо прописывать. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал Анатолий Козлачков, глава Ассоциации банков России (АБР).

«Наша основная идея в том, что стандарты автокредитования нужно вводить одновременно со стандартами продаж для автодилеров, и они уже разработали проект соответствующего документа, который называется „Декларация добросовестности“. Они согласуют такие стандарты с банками. Важно, что автодилеры на это готовы, они уже получили поддержку этой инициативы в Минэке», — сообщил Козлачков.

На бумаге все выглядит достаточно просто: человек оформляет кредит на авто и какое-то дополнительное оборудование, которое он не собирался приобретать. ЦБ, в первую очередь, смотрит на то, чтобы покупателям ничего не навязывали. А банки, наоборот, — им важно, чтобы клиент имел возможность взять кредит.

Автодилеру важно, чтобы продажи дополнительного оборудования продолжались, но отвечали всем требованиям банка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России ужесточили наказание за сокрытие номеров на машине.

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