В России ужесточили наказание за сокрытие номеров на машине

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Речь идет о тех, кто использует специальные устройства, например, шторки или рамки-перевертыши.

Фото, видео: © РИА Новости/ Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Нарушителей, которые ездят на машине со скрытыми номерами или без них, теперь могут лишить водительских прав на 1,5 года. Речь идет о тех, кто использует специальные устройства, например, шторки или рамки-перевертыши. Президент подписал соответствующий закон и он уже вступил в силу.

Раньше за сокрытие или намеренное изменение номера водителя могли оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок до трех месяцев. Наказание за грязный госзанк на машине не изменилось — предупреждение или штраф 500 рублей.

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