РФ и КНР провели совместные учения в Восточно-Китайском море

Совместную тренировку по спасению на воде провели экипажи боевых кораблей России и Китая.

По легенде, одно из гражданских судов подало сигнал бедствия. На помощь был отправлен спасательный вертолет Ка-27. Его экипаж выполнил подъем с воды манекена в гидрокостюме, и доставил его на борт военного корабля.

Учения прошли в Восточно-Китайском море, в зоне, которую патрулирует совместный отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что укрепление связей Монголии и КНР — приоритет внешней политики РФ. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании совета премьер-министров стран ШОС.