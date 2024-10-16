РФ и КНР провели совместные учения в Восточно-Китайском море

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Тренировка предполагала спасение на воде боевых кораблей двух государств.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Совместную тренировку по спасению на воде провели экипажи боевых кораблей России и Китая.

По легенде, одно из гражданских судов подало сигнал бедствия. На помощь был отправлен спасательный вертолет Ка-27. Его экипаж выполнил подъем с воды манекена в гидрокостюме, и доставил его на борт военного корабля.

Учения прошли в Восточно-Китайском море, в зоне, которую патрулирует совместный отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что укрепление связей Монголии и КНР — приоритет внешней политики РФ. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании совета премьер-министров стран ШОС.

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