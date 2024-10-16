Мишустин: укрепление связей Монголии и КНР — приоритет внешней политики РФ 

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Глава российского правительства принял участие в заседании совета премьер-министров стран ШОС.

Фото, видео: ТАСС/Наумов Роман; 5-tv.ru

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Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Премьер отметил, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наши страны развивают экономическое партнерство и активно запускают совместные инвестиционные проекты.

«Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер. Оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли. В области транспорта занимаемся увеличением перевозок, увеличением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создаем новые международные транспортные коридоры», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, впервые состоялась встреча глав правительств в формате «тройки» Россия-Монголия-Китай. Его учредили в Душанбе в 2014 году лидеры государств. Это направление Михаил Мишустин назвал одним из приоритетных для нашей страны. Ведь в условиях строящегося многополярного мира резко возрастает роль региональных связей. И развитие таких проектов, как китайский «Один пояс — один путь» или монгольский «Степной путь» отвечает общим интересам трех стран.

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