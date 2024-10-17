Можно ли летать на самолете во время беременности: гинеколог рассказала о противопоказаниях

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Гинеколог Арефьева: полеты в I триместре беременности чреваты выкидышем

Можно ли летать на самолете во время беременности: гинеколог рассказала о противопоказаниях

Фото: 5-tv.ru

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Перед путешествием следует проконсультироваться с врачом.

В вопросе полета на самолете беременным женщинам важно учитывать срок и состояние своего здоровья. Об этом рассказала гинеколог Лариса Арефьева в беседе с Lenta.ru.

Специалист не рекомендовала летать в первом триместре из-за риска выкидыша и токсикоза. Второй же является наиболее благополучным для путешествий. В это время организм уже адаптировался к беременности и риск осложнений минимален. При этом нужно за день до перелета измерить длину шейки матки, чтобы удостовериться — она длинная и закрытая.

Аналогичные действия следует сделать и в третьем триместре. По словам гинеколога, в этот период перелеты становятся рискованными из-за возможности преждевременных родов. Как напомнила Арефьева, самолет — это не больница и детской реанимации там нет. По этой причине многие авиакомпании требует с пассажиров в положении на сроках после 36 недель справку от врача.

Если перенести путешествие на самолете невозможно, то следует проконсультироваться с врачом в любом случае.

Ранее 5-tv.ru писал, что при недостатке иммунной защиты у матери возникает аутизм плода. Вирусная инфекция может повышать иммунитет, а может привести к плохим последствиям для плода.

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