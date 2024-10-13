«Недостаточно защиты»: как вирусные инфекции матери влияют на развитие плода

Вирусная инфекция может повышать иммунитет, а может привести к плохим последствиям для плода.

Вирусные инфекции матери могут повлиять на развитие аутизма у плода. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач акушер-гинеколог Мария Милютина.

Врач отметила, что аутизм является сложным заболеванием, для которого характерно множество причин и форм проявления. Вирусные инфекции очень сильно влияют на развитие плода.

«Иммунная система в первую очередь защищает организм от воздействия вирусов и токсических веществ. Вирусная инфекция может как повышать иммунитет, так и вызывать пороки развития нервной системы», — заверила врач.

Также она подчеркнула, что если у беременной женщины недостаточно иммунной защиты для борьбы с вирусами, то заражение может привести к серьезным последствиям для плода. По ее словам, при синдроме иммунодефицита любая инфекция может принимать катастрофические формы, что, в свою очередь, может способствовать возникновению аутизма.

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